12 Февр. 2020 2020-02-12T07:36:19+03:00

В «Тюмень. Транспорт» теперь можно построить маршрут движения. Фото: Вадим Бегун

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В мобильном приложении, разработанном МКУ «Тюменьгортранс», теперь можно построить маршрут движения. «Тюмень. Транспорт» постоянно модернизируется, чтобы помогать пассажирам быстро и комфортно добраться до пункта назначения.

– Для прокладки маршрута в верхнем правом углу нужно выбрать «Поиск проезда», ввести начальный и конечный пункты, откуда и куда вам необходимо добраться. Приложение найдет кратчайший путь следования с описанием пеших перемещений, остановочных пунктов, автобусных маршрутов и пересадок, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По информации ведомства, сейчас в сервисе можно узнать расписание движения автобусов, прогноз их прибытия на остановку, информацию о нужном маршруте, местоположение ближайших остановок, маршрут движения общественного транспорта на карте и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU