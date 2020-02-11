Роспотребнадзор: карантин помог снизить заболеваемость тюменских школьников

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:53:43+03:00

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Карантин в тюменских школах завершится в конце недели. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

Она отметила, что меры принятые ведомством совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области по борьбе с распространением вирусных инфекций среди детей, дали свои плоды. Как отметила директор департамента Инна Куликова, на данный момент заболеваемость в городе Тюмени ниже эпидпорога, ситуация стабильная.

– У нас чуть более 130 случаев гриппа, год назад было на 300 случаев больше. Это означает, что принятые меры дали эффект. Заболеваемость среди школьников по Тюмени снизилась, хотя в категории 7–14 лет она все же превышала норму. Это и дало основания продлить карантин еще на неделю. Но сейчас все приходит в норму, поэтому в конце недели карантин завершится, и со следующего понедельника дети пойдут в школу, – сказала Галина Шарухо.

Также она заверила, что показатель по пневмонии в Тюмени не превышает средний многолетний уровень.

– Благодаря тому, что половина населения у нас была привита, поэтому в этом году мы наблюдаем в целом спокойную ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Болеют только те, кто не привит, – добавила главный государственный санитарный врач по Тюменской области.

Напомним, с 3 февраля во всех школах областного центра был объявлен недельный карантин, который по итогам мониторинга заболеваемости среди школьников был продлен еще на одну неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU