2020-02-12T07:37:27+03:00
Происшествия

В Ялуторовск поставляли опасный алкоголь из соседних регионов

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Ялуторовск поставляли опасный алкоголь из соседних регионов. Фото - pixabay.com.В Ялуторовск поставляли опасный алкоголь из соседних регионов. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области пресечена попытка ввоза нелегального алкоголя из соседних регионов. В настоящее время расследование продолжается.

– Стражи порядка установили лиц, причастных к незаконной деятельности, а также выяснили схему, по которой они действовали. В ходе обыска в гараже у одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли около трех тысяч бутылок немаркированного алкоголя на общую сумму более пятисот тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые закупали нелегальный алкоголь на территории нескольких соседних регионов, доставляли его в Ялуторовск и распространяли по городским и районным магазинам. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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