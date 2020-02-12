12 Февр. 2020 2020-02-12T08:04:04+03:00

Одну из тюменских улиц могут назвать в честь геолога. Фото из документов инициаторов присвоения.

Свое мнение по этому вопросу можно выразить до 21 февраля

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В Тюмени одну из улиц планируют назвать в честь Валериана Вебера. Российский геолог, сейсмолог и палеонтолог в 1939 году был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

Инициативу одной из тюменских компаний рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети города Тюмени. Улица Вебера может находиться на территории планировочного района № 1 «Березняковский».

По мнению инициаторов, Валериан Вебер был особо выдающимся историческим деятелем, внесшим значительный личный вклад в развитии геологии в царской России и СССР.

Желающим выразить мнение в отношении данного предложения необходимо обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 330, телефон 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru. Мнения принимаются до 21 февраля, сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU