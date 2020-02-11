Тюменцам, живущим в неподключенном к центральному водопроводу доме, принесли счет за воду

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:34:01+03:00

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Жители ряда населенных пунктов Тюменского района жалуются на некорректное начисление платы за услуги водоснабжения. В администрации пояснили, по чьей вине такое могло случиться.

В ведомстве рассказали о случае, когда жильцы одного из домов в поселке Боровский получили квитанции с начислениями за услугу водоснабжения. Все бы ничего, но дом вообще не подключен к централизованному водопроводу.

– Некорректность в начислении может возникать в результате завершения мероприятий по формированию абонентской базы потребителей. Чтобы все данные о пользователях услуг «Тюмень Водоканала» были верными, на территории администраций муниципальных образований организована работа специалистов абонентской службы компании, – рассказали в управлении ЖКХ Тюменского района.

Там уточнили, что прием граждан проходит по графику в течении февраля-марта 2020 года. Так, в поселке Боровский встреча с населением запланирована на 12 февраля. Она пройдет с 9.00 до 11.30 в здании администрации по адресу: ул. Островского, 33. В этот же день, 12 февраля, прием граждан пройдет в поселке Андреевский, (ул. Школьная, 6 с 13.00 до 14.00) и в селе Мальково (для жителей Мальково, деревень Паренкина, Ошкукова, Субботина). Им следует прийти по адресу: ул. Совхозная, 21, с 15.00 до 16.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU