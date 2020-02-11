Актеры тюменского драмтеатра зачитали пьесу в новом формате

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:44:10+03:00

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10 февраля в бизнес-отеле «Евразия» в зале ресторана «Восточный экспресс» Тюменский деловой клуб провел открытую для всех творческую встречу «Театральная гостиная» с участием актеров драмтеатра, предпринимателей и любителей театра.

Инициатива проведения творческих вечеров возникла неслучайно. В Тюмени ежегодно по итогам закрытия театрального сезона на большой сцене драмтеатра члены Экспертного совета ТДК награждают лучших актеров и режиссеров. Однажды на одном из заседаний возникла идея провести серию кулуарных встреч с труппой драмтеатра. За это время в гостях у ТДК успели побывать и другие коллеги по цеху: Владимир Обрезков, Ирина Тутулова, Наталья Коротченко, Андрей Волошенко, Сергей Скобелев, Наталья Никулина, Александр Кудрин и Эвилина Ризепова.

Открыла творческую встречу Мария Шатохина, генеральный директор НП «Тюменский деловой клуб». Она рассказала о новом формате встреч и познакомила зрителей с гостями «Театральной гостиной» – актерами Тюменского драмтеатра – Дмитрием Куклевым и Игорем Гутманисом.

Фото - Тюменский деловой клуб.

– Приглашенные актеры задействованы во многих успешных постановках драмтеатра и неоднократно были отмечены в рамках Благотворительного творческого конкурса Тюменского делового клуба. Мы очень рады, что подобные встречи проходят под эгидой Тюменского делового клуба. В исполнении актеров состоялась читка пьесы «Загадочные вариации» Шмитта, построенная по принципу спектакля. На первый взгляд, пьеса сложная, в зале собралось 30 человек, и все активно участвовали в ее обсуждении. Проведение творческих вечеров находит отклик у зрителя, а это значит, мы будем продолжать двигаться в заданном направлении. На заседаниях клуба было решено сделать творческие встречи открытыми, на них мы приглашаем предпринимателей из других профессиональных общественных объединений. Участие во всех театральных гостиных – бесплатное, – сказала Мария Шатохина.

«Театральная гостиная» – это цикл творческих встреч с актерами Тюменского драматического театра в течение 2020 года. На протяжении года творческие встречи будут курировать Дмитрий Куклев и Игорь Гутманис. Участники театральных гостиных попробуют прочитать и порепетировать пьесы по ролям. По итогам совместной работы в планах у актеров поставить небольшой спектакль, а если будет желание и возможность, то к концу года в планах постановка и премьера благотворительного спектакля предпринимателей вместе с актерами.

Фото - Тюменский деловой клуб.

Дмитрий Куклев и Игорь Гутманис поделились со зрителями историями, театральными байками и секретами сцены, рассказали, как формируются сюжеты спектаклей, каким образом их выбирают, на что сделать акцент и какова в этом роль самих актеров. На следующих встречах актеры пообещали провести совместное чтение стихов или пьес под музыку, рассмотреть, возможно, и постановку стихотворного спектакля.

Выбранный формат творческих встреч в практическом смысле позволит участникам потренировать универсальные навыки самопрезентации, умение работать с волнением и управлять им, поэкспериментировать с управлением голосом и его интонированием, а также совместным творчеством и командной работой. Предыдущие встречи с актерами продемонстрировали данный эффект.