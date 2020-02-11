Не понравилось соседке: тюменца оштрафовали за курение в подъезде

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:34:19+03:00

Вредная привычка, как оказалось, пагубно влияет не только на состояние здоровья

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В Тюмени оштрафовали жителя дома №10 на улице Бориса Житкова. Мужчина пристрастился к курению, однако его пагубная привычка мешала спокойно жить соседке.

– Вечером 6 декабря 2019 года местный житель курил на лестничной площадке 15-го этажа, что не понравилось его соседке. Женщина в этот момент находилась там вместе со своей знакомой. На просьбу прекратить мужчина не отреагировал. Тогда она решила обратиться в полицию, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что участковый прибыл на место и зафиксировал нарушение. После получения материалов дела Госжилинспекция назначила мужчине штраф в размере пятисот рублей. Горожанин признался, что раскаивается в содеянном, и пообещал впредь не совершать подобных нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU