Осужден тюменец, который установил игровой терминал в продуктовом магазине

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:31:06+03:00

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В Тюменской области осужден житель областного центра. Мужчина организовал азартные игры в продуктовом магазине.

– Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2019 года молодой человек приобрел игровой автомат и установил его в продуктовом магазине в поселке Московский. 25 июня 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную организацию азартных игр и изъяли игровое оборудование, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что суд назначил подсудимому 180 часов обязательных работ. По приговору суда игровой терминал будет уничтожен.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске 47 игровых автоматов превратили в груду металлолома. Организаторов незаконной деятельности привлекли к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU