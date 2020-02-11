Осужден тюменец, который установил игровой терминал в продуктовом магазине
В Тюменской области осужден житель областного центра. Мужчина организовал азартные игры в продуктовом магазине.
– Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2019 года молодой человек приобрел игровой автомат и установил его в продуктовом магазине в поселке Московский. 25 июня 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную организацию азартных игр и изъяли игровое оборудование, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве добавили, что суд назначил подсудимому 180 часов обязательных работ. По приговору суда игровой терминал будет уничтожен.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске 47 игровых автоматов превратили в груду металлолома. Организаторов незаконной деятельности привлекли к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU