2020-02-11T10:47:33+03:00
Происшествия

Тюменские автоинспекторы ловят нарушителей у детских садов

Рейды продлятся до середины февраля
Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы ловят нарушителей у детских садов. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Тюменские автоинспекторы ловят нарушителей у детских садов. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюменской области сотрудники ГИБДД проводят рейды по безопасной перевозке детей у детских садов, поликлиник, на федеральных и автодорогах. В регионе проходит мероприятие «Автокресло – детям!».

– В первой декаде февраля в Тюмени инспекторы ДПС выявили 133 нарушения правил перевозки детей в легковых автомобилях. Рейды прошли у 38 городских детских садов. Массовые рейды продлятся до середины февраля, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили: с начала года на дорогах региона произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в них погибли трое детей, еще 37 были ранены. При этом двое погибших детей трех и одиннадцати лет перевозились в автомобиле без удерживающих устройств и ремней безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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