2020-02-11T10:28:19+03:00
Недвижимость

Более полутора тысяч тюменских домов отремонтируют в 2020 году

В реестре подрядчиков значится почти триста компаний
Вадим Бегун
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Более полутора тысяч тюменских домов отремонтируют в 2020 году. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Более полутора тысяч тюменских домов отремонтируют в 2020 году. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более полутора тысяч многоквартирных жилых домов. Краткосрочный план прошлого года выполнен на 99,96 процента.

– На текущий год запланирован ремонт более трех тысяч конструктивных элементов, это 1 609 многоквартирных домов. На 1 февраля объявлены конкурсы по 2 815 работам, что составляет 85 процентов. Заключено более половины договоров на проведение ремонтных работ, – сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на заседании президиума регионального правительства.

Также стало известно, что в реестре подрядчиков значится почти триста компаний, за год их количество увеличилось на семьдесят организаций. Одна из основных задач, по мнению Вячеслава Вахрина, это привлечение квалифицированных подрядчиков.

– Исполнение работ в запланированные сроки – важная задача. Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018–2020 годы должна быть завершена в этом году полностью. Это персональная ответственность каждого руководителя, время есть, нужно успеть все выполнить, – заявил глава региона Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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