Тюменская семья взыскала с застройщика крупную сумму за позднюю сдачу дома

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:36:44+03:00

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Семья, переехавшая из поселка Боровский в Тюмень, добилась выплаты от застройщика, который не вовремя сдал объект. Супруги понесли дополнительные финансовые потери из-за нерасторопности строительной фирмы.

Супружеская чета, пожелавшая жить в областном центре, выбрала район, который ближе к желаемой школе для своих двоих детей, и определилась с застройщиком. Однако строительная компания не справилась со сроками сдачи квартир. Поэтому семья, снимавшая все это время жилье в аренду, потерпела финансовые потери.

– Будущие новоселы обратились в суд за моральной компенсацией и выиграли его. Фирма была обязана возместить неустойку – по 300 тысяч рублей на каждого супруга. Но руководство компании выплачивать компенсацию не спешило, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Тогда приставы принудительно взыскали деньги организации, находящиеся в банке. В настоящее время вся сумма – почти 600 тысяч рублей – перечислена на счет взыскателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU