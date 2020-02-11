2020-02-11T09:36:44+03:00
Общество

Тюменская семья взыскала с застройщика крупную сумму за позднюю сдачу дома

Супругам пришлось дополнительно тратиться из-за нерасторопности строительной фирмы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская семья взыскала с застройщика крупную сумму за позднюю сдачу дома.Тюменская семья взыскала с застройщика крупную сумму за позднюю сдачу дома.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Семья, переехавшая из поселка Боровский в Тюмень, добилась выплаты от застройщика, который не вовремя сдал объект. Супруги понесли дополнительные финансовые потери из-за нерасторопности строительной фирмы.

Супружеская чета, пожелавшая жить в областном центре, выбрала район, который ближе к желаемой школе для своих двоих детей, и определилась с застройщиком. Однако строительная компания не справилась со сроками сдачи квартир. Поэтому семья, снимавшая все это время жилье в аренду, потерпела финансовые потери.

– Будущие новоселы обратились в суд за моральной компенсацией и выиграли его. Фирма была обязана возместить неустойку – по 300 тысяч рублей на каждого супруга. Но руководство компании выплачивать компенсацию не спешило, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Тогда приставы принудительно взыскали деньги организации, находящиеся в банке. В настоящее время вся сумма – почти 600 тысяч рублей – перечислена на счет взыскателей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осужден тюменец, который установил игровой терминал в продуктовом магазине
В Тюмени экстренно эвакуировали студентов аграрного университета
Тюменские автоинспекторы ловят нарушителей у детских садов
В школах Тобольска продлили карантин
Более полутора тысяч тюменских домов отремонтируют в 2020 году
В Тюмени на бывшего риелтора завели шесть уголовных дел за мошенничество
Тюменская семья взыскала с застройщика крупную сумму за позднюю сдачу дома
Тюменцам возместят затраты на газификацию дома
Полиция заинтересовалась тюменскими пранкерами, снявшими видео о коронавирусе
Дверь была заперта: тюменец проник в дом пенсионера через собачий лаз
Тюменец обчистил друга и переехал в Москву
Тюменские школьники получат уведомления об отмене занятий через приложение
Бывший сожитель ишимки ударил ножом ее нового ухажера
Погода на 11 февраля в Тюмени: ясный вечер
Молоко с антибиотиками, дорогая мозаика и аэродинамическая труба: публикуем главные новости Тюмени 10 февраля 2020 г.
Стали известны результаты анализов, взятых у эвакуированных в Тюменскую область россиян
Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине
В Тюменской области пенсионерка воткнула нож в спину своему сожителю
Следователи ищут тюменца, пропавшего у мусорного полигона
В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации
На улице Мельникайте в Тюмени по ночам строят развязку
Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд»