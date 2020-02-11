2020-02-11T06:23:04+03:00
Общество

Погода на 11 февраля в Тюмени: ясный вечер

Горожан ожидает пасмурный день, но только до вечера
Вадим Бегун
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В Тюмени будет ясный вечер.В Тюмени будет ясный вечер.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 11 февраля, пасмурная погода будет держаться в Тюмени не весь день – к вечеру небо станет чистым и ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 14 градусов, днем – минус 8–9. Вечером столбики термометров покажут минус 10–12. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

11 февраля отмечается перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.

Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «И теплом приласкает, и морозом отдубасит».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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