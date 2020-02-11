11 Февр. 2020 2020-02-11T06:29:40+03:00

Тюменские школьники получат уведомления об отмене занятий через приложение. Скриншот из видео.

Здесь же можно пожаловаться на неудовлетворительную работу управляющей компании

Изменить размер текста: A A

У портала «Тюмень – наш дом» появилось мобильное приложение с аналогичным названием. Ресурс был представлен на прошедшем заседании коллегии в администрации города.

По информации пресс-службы ведомства, уже сегодня можно установить приложение на телефон. Далее следует ввести номер телефона и использовавшийся ранее пароль. Благодаря ресурсу горожане могут оперативно сообщать властям обо всех обнаруженных проблемах.

– Если жителю города надо заявить об УК, которая не убирает двор, то пользователю достаточно выбрать в меню строку «Новое сообщение», далее – «Текущее содержание дворовой территории», затем конкретизировать: «Неубранная дворовая территория». Вводим улицу и номер дома, объект будет отражен на карте – нажимаете «Продолжить». После сформируется карточка сообщения, в графе «Подробная информация» нужно написать пожелания, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что через приложение можно получать новости, информацию о доме, а также уведомления об актировках. Для этого нужно сделать соответствующие отметки в настройках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

В Тюмени появилось мобильное приложение "Тюмень - наш дом". .

ИСТОЧНИК KP.RU