2020-02-11T06:29:40+03:00
Общество

Тюменские школьники получат уведомления об отмене занятий через приложение

Здесь же можно пожаловаться на неудовлетворительную работу управляющей компании
Вадим Бегун
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Тюменские школьники получат уведомления об отмене занятий через приложение. Скриншот из видео.Тюменские школьники получат уведомления об отмене занятий через приложение. Скриншот из видео.
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У портала «Тюмень – наш дом» появилось мобильное приложение с аналогичным названием. Ресурс был представлен на прошедшем заседании коллегии в администрации города.

По информации пресс-службы ведомства, уже сегодня можно установить приложение на телефон. Далее следует ввести номер телефона и использовавшийся ранее пароль. Благодаря ресурсу горожане могут оперативно сообщать властям обо всех обнаруженных проблемах.

– Если жителю города надо заявить об УК, которая не убирает двор, то пользователю достаточно выбрать в меню строку «Новое сообщение», далее – «Текущее содержание дворовой территории», затем конкретизировать: «Неубранная дворовая территория». Вводим улицу и номер дома, объект будет отражен на карте – нажимаете «Продолжить». После сформируется карточка сообщения, в графе «Подробная информация» нужно написать пожелания, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что через приложение можно получать новости, информацию о доме, а также уведомления об актировках. Для этого нужно сделать соответствующие отметки в настройках.

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В Тюмени появилось мобильное приложение "Тюмень - наш дом". .

ИСТОЧНИК KP.RU

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