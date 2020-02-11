Тюменец «обчистил» друга и переехал в Москву
В тюменскую полицию обратился местный житель, у которого похитили деньги. Мужчина сообщил стражам порядка, что подозревает своего друга. Как оказалось, не зря.
– Выяснилось, что товарищ потерпевшего имел доступ к его сотовому телефону, зная комбинацию защитного пароля. Воспользовавшись знаниями, мужчина без труда зашел в мобильное приложение, через которое перевел около 35 тысяч рублей с банковского счета друга, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник снял деньги, отключил телефон и уехал в Москву. Однако спрятаться ему там не удалось: выехавшие в столицу сыщики доставили ненадежного товарища на родину. Мужчина признался, что заранее планировал свой переезд.
В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела. Тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU