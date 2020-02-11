Дверь была заперта: тюменец проник в дом пенсионера через собачий лаз

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:42:55+03:00

Тюменец проник в дом пенсионера через собачий лаз. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В уватскую полицию обратился 66-летний пенсионер с сообщением о краже денег. Вскоре стражи порядка задержали 19-летнего молодого человека, который нестандартным способом проник в дом пожилого тюменца.

– Парень, ища деньги на вечер, решил проникнуть в дом живущего в соседней квартире пенсионера. Входная дверь была заперта, и тогда подозреваемый проник в дом через собачий лаз. В это время хозяин помещения спал, и злоумышленник беспрепятственно обналичил с его карты почти три тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Через некоторое время молодой человек вернулся, решив найти пенсию потерпевшего. Вышел из дома он через проем в стене. Общая сумма ущерба составила 14 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU