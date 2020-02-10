Следователи ищут тюменца, пропавшего у мусорного полигона

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области разыскивают 47-летнего Николая Богомолова. Мужчина перестал выходить на связь с родственниками с октября 2019 года.

– В последний раз пропавшего видели вблизи территории полигона для утилизации твердых бытовых отходов в пяти километрах от Заводоуковска. До настоящего времени его местонахождение не установлено, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По информации ведомства, на вид мужчине 45–50 лет, его рост составляет 170 сантиметров. Пропавший имеет худощавое телосложение, светлые короткие волосы, есть лобные залысины, глаза карие. Тюменец был одет в темную куртку и такого же цвета шапку. На нем были черные штаны и черные сапоги.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении гражданина, просят обращаться по адресу: город Заводоуковск, улица Первомайская, дом 9, либо по телефонам: 8 (34542) 6-01-90, 6-11-88 или 02 (112).

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU