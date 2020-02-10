10 Февр. 2020 2020-02-10T13:53:42+03:00

В Тюмени малышка засунула в нос игрушечный корм для собак. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени накануне, 9 февраля, вечером трехлетняя девочка засунула себе в нос инородное тело. Перепуганная мать сразу же вызвала скорую: ее дочь еще не умеет самостоятельно сморкаться.

– Медики осмотрели и выяснили, что в правом носовом ходу застрял игрушечный корм для собак. Маленькую пациентку доставили в областную клиническую больницу № 2, где специалисты удалили инородное тело, – сообщила пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве отметили, что в подобных ситуациях не надо паниковать и пугать ребенка. Малышу следует объяснить, что необходимо наклонить голову вперед и дышать ртом: так инородное тело с потоком воздуха не пройдет дальше по дыхательным путям. Затем надо попросить его сделать вдох через рот и выдохнуть через нос. Родитель в этот момент должен перекрыть свободный носовой вход пальцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU