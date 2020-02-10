2020-02-10T12:23:11+03:00
Происшествия

Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП на улице Республики

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП. Фото - "ЧС Тюмень".Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени накануне, 9 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в районе завода «Электрон», который находится на улице Республики. Фотографии с места событий очевидцы выложили в социальных сетях.

– Столкнулись автомобили «Ниссан» и «Лада». По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил второго участника движения, поворачивая на перекрестке, – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате аварии пострадали пять человек. Известно, что у водителей машин и их пассажиров ушибы и ранения, также есть подозрение на перелом ребер. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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