Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП на улице Республики

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:23:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 9 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в районе завода «Электрон», который находится на улице Республики. Фотографии с места событий очевидцы выложили в социальных сетях.

– Столкнулись автомобили «Ниссан» и «Лада». По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил второго участника движения, поворачивая на перекрестке, – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате аварии пострадали пять человек. Известно, что у водителей машин и их пассажиров ушибы и ранения, также есть подозрение на перелом ребер. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU