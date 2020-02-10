2020-02-10T12:21:17+03:00
Происшествия

Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки.Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени 51-летнему местному жителю нанесли тяжкий вред здоровью. Мужчина получил ножом в живот от своей сожительницы, работая на даче.

– 60-летняя подозреваемая и потерпевший являются сожителями. В день происшествия пара находилась на своем дачном участке. После употребления алкоголя они поссорились, причиной конфликта стали рабочие разногласия. Всё это привело к тому, что пенсионерка схватила нож и ударила своего сожителя в брюшную полость, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По информации ведомства, и мужчина, и женщина официально трудоустроены в одном из общеобразовательных учреждений (не по линии работы с детьми). В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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