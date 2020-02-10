2020-02-10T11:05:31+03:00
Спорт

Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Всего спортсмены завоевали 26 наград
Вадим Бегун
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Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Фото - департамент по физической культуре Тюменской области.Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Фото - департамент по физической культуре Тюменской области.
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В немецком городе Финстерау завершился очередной этап Кубка мира МПК по лыжным гонкам и биатлону. Отличные результаты на соревнованиях показали тюменские спортсмены, выступающие в категории спорта слепых.

По информации департамента по физической культуре Тюменской области, Станислав Чохлаев и его лидер Олег Колодийчук стали победителями спринтерских гонок и лыжной гонки на среднюю дистанцию свободным стилем. Также в их копилке появились серебряные медали индивидуальной биатлонной гонки и лыжной гонки классическим стилем на короткую дистанцию.

– Вера Хлызова и ее лидер Наталья Якимова выиграли биатлонный спринт, серебряные награды девушки завоевали в спринте, в индивидуальной биатлонной гонке, а также в лыжной гонке на короткую дистанцию классическим стилем. Бронзовая медаль досталась спортсменкам по итогам лыжного спринта классическим стилем. Николай Полухин с лидером Эдуардом Березиным стали бронзовыми призерами биатлонной спринтерской гонки, – рассказали в ведомстве.

В департаменте уточнили, что по итогам выступлений российские спортсмены завоевали 26 наград (10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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