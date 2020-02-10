В Тюменской области пенсионерка воткнула нож в спину своему сожителю

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:46:36+03:00

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В Ярковском районе ссора между сожителями закончилась возбуждением уголовного дела. 82-летний мужчина оказался на больничной койке с ножевым ранением после ссоры со своей 60-летней любимой.

– Пострадавший был недоволен ведением домашнего хозяйства женщиной и ударил ее по спине кулаком. В свою очередь фигурантка схватила нож и один раз ударила им в спину потерпевшему. Мужчина пошел за помощью к соседу, который и вызвал скорую помощь. Медики констатировали, что селянину причинен тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время сожительница потерпевшего задержана сотрудниками полиции. Свою вину она признала. Следователем возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU