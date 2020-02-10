2020-02-10T09:29:30+03:00
Здоровье

У тюменской учительницы во время урока случился инсульт

Женщина незамедлительно обратилась к школьному медику
Вадим Бегун
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У тюменской учительницы во время урока случился инсульт. Фото - pixabay.com.У тюменской учительницы во время урока случился инсульт. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени у двух местных жителей случился инсульт. К счастью, на сегодняшний день угроза для их жизни отсутствует – оба чувствуют себя удовлетворительно.

Одним из пациентов ОКБ №2 оказалась учительница среднеобразовательной школы. Прямо во время урока она почувствовала слабость и головокружение. Женщина отметила, что ее красивый почерк перестал быть изящным, а речь нарушилась. 56-летняя горожанка тут же обратилась за помощью в школьный медпункт. Оттуда ее увезла скорая.

– 86-летний мужчина вернулся домой после прогулки. Супруга с порога отметила искажение лица, неразборчивость речи и сразу позвонила в скорую. У обоих пациентов диагностировали ишемический инсульт – тромб перекрыл просвет крупного сосуда в головном мозге. Больным провели тромболизис – «растворили» тромб, тем самым восстановили кровоток в головном мозге, – рассказал пресс-секретарь ОКБ №2 Лев Гуляев.

По информации медучреждения, в настоящее время оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии. Они выписаны из стационара под наблюдение специалистов поликлиник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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