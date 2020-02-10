В Тюменской области мужчина сжег автомобиль своих родственников

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:17:47+03:00

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В уватскую полицию поступил звонок с сообщением о поджоге автомобиля. 23-летний житель села Тугалово рассказал сотрудникам полиции о том, что ночью он проснулся от звука сигнализации, а позже увидел горящую машину.

Молодой человек начал тушить авто, на помощь вышла супруга, которая увидела чужие следы. Впоследствии они привели к дому 55-летнего двоюродного дяди супруги.

– В ходе досмотра места происшествия стражей порядка изъята пластиковая бутылка с бензином, из которой злоумышленник облил транспорт и поджег его. Кроме этого, в доме подозреваемого обнаружены чужая болгарка и бензопила. Установлено, что мужчина также причастен к ранее совершенной краже электроинструментов у односельчанина, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали мужчину. Следователем возбуждено два уголовных дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время он признался в содеянном и отпущен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU