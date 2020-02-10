10 Февр. 2020 2020-02-10T07:29:10+03:00

В Тюмени бомж разбил иномарку, которая мешала пройти к мусорному баку Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный разбивает ее иномарку, припаркованную около дома. На место тут же выехали стражи порядка, которые задержали вредителя.

Как оказалось, 36-летний подозреваемый – уроженец Тюменской области, проживает на территории Тюмени, не имеет постоянного места жительства и работы. Мужчина добывает себе пищу из мусорных контейнеров. Один из дворов – на улице 50 лет Октября – он посещал регулярно.

– Машина, припаркованная около мусорной конструкции, помешала ему. Пьяный злоумышленник взял подручные средства и стал бить ими автомобиль. От звука сработавшей сигнализации проснулись хозяйка авто и ее супруг. Последний выбежал на улицу и остановил разгневанного дебошира, а женщина позвонила в полицию, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что сумма причиненного ущерба составила свыше 230 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU