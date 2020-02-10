Погода на 10 февраля в Тюмени: вновь без осадков
Сегодня, 10 февраля, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем. Пасмурная погода продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет – 21 градус, днем – минус 13…-11. Вечером столбики термометров покажут -11…-13. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1–4 метра в секунду.
В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето.
Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.
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ИСТОЧНИК KP.RU