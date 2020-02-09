Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:38:10+03:00

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Жители села тюменского села Каскара услышали хлопок, а после узнали, что на птицефабрике произошло ЧП. От взрыва газа разнесло подсобку.

Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- Хлопок газа на Тюменском бройлере, село Каскара, - пишет аноним и делится фото.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

На снимках видно, что помещение осталось без стены, часть конструкций обрушились, но, судя, что обугленности на стенах нет, пожара не было.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» факт ЧП подтвердили.

- В 12-34 поступило сообщение о хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Подразделения МЧС работы не проводили. В подсобном посещении, сорвало сэндвич панели, помещение не разрушено, - сообщил представитель ведомства Сергей Юсько.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

К счастью, в момент хлопка в помещении никого не было, потому обошлось без жертв и пострадавших. Причину утечки газа установят дознаватели.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Между тем, тюменцы в соцсетях с юмором отнеслись к происшествию и даже написали стихи:

- Вот так, контузило несушек, за 5 минут по два яйца. Примером нам теперь послужит, «Тюменский бройлер», Каскара. Так и рождаются все НАНО, что нам Чубайс, мы хороши. Завалят яйцами - дешевкой, ой, наедимся от души, пишет Владимир Поздеев.

Его шуточное четверостишие оценили десятки тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU