2020-02-09T17:38:10+03:00
Общество

Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа

Обошлось без жертв и пострадавших
Алена Кульмухаметова
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Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
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Жители села тюменского села Каскара услышали хлопок, а после узнали, что на птицефабрике произошло ЧП. От взрыва газа разнесло подсобку.

Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- Хлопок газа на Тюменском бройлере, село Каскара, - пишет аноним и делится фото.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

На снимках видно, что помещение осталось без стены, часть конструкций обрушились, но, судя, что обугленности на стенах нет, пожара не было.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» факт ЧП подтвердили.

- В 12-34 поступило сообщение о хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Подразделения МЧС работы не проводили. В подсобном посещении, сорвало сэндвич панели, помещение не разрушено, - сообщил представитель ведомства Сергей Юсько.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

К счастью, в момент хлопка в помещении никого не было, потому обошлось без жертв и пострадавших. Причину утечки газа установят дознаватели.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Между тем, тюменцы в соцсетях с юмором отнеслись к происшествию и даже написали стихи:

- Вот так, контузило несушек, за 5 минут по два яйца. Примером нам теперь послужит, «Тюменский бройлер», Каскара. Так и рождаются все НАНО, что нам Чубайс, мы хороши. Завалят яйцами - дешевкой, ой, наедимся от души, пишет Владимир Поздеев.

Его шуточное четверостишие оценили десятки тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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