Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа
Жители села тюменского села Каскара услышали хлопок, а после узнали, что на птицефабрике произошло ЧП. От взрыва газа разнесло подсобку.
Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».
- Хлопок газа на Тюменском бройлере, село Каскара, - пишет аноним и делится фото.
Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
На снимках видно, что помещение осталось без стены, часть конструкций обрушились, но, судя, что обугленности на стенах нет, пожара не было.
В пресс-службе МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» факт ЧП подтвердили.
- В 12-34 поступило сообщение о хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Подразделения МЧС работы не проводили. В подсобном посещении, сорвало сэндвич панели, помещение не разрушено, - сообщил представитель ведомства Сергей Юсько.
Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
К счастью, в момент хлопка в помещении никого не было, потому обошлось без жертв и пострадавших. Причину утечки газа установят дознаватели.
Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
Между тем, тюменцы в соцсетях с юмором отнеслись к происшествию и даже написали стихи:
- Вот так, контузило несушек, за 5 минут по два яйца. Примером нам теперь послужит, «Тюменский бройлер», Каскара. Так и рождаются все НАНО, что нам Чубайс, мы хороши. Завалят яйцами - дешевкой, ой, наедимся от души, пишет Владимир Поздеев.
Его шуточное четверостишие оценили десятки тюменцев.
ИСТОЧНИК KP.RU