В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для молодых пап

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:18:09+03:00

В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для пап Фото: pixabay.com

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Первенство пап состоялось в спортзале "Юниор" Ялуторовска 9 февраля. Традиционные «Веселые старты» посвятили Дню защитника Отечества.

По словам специалиста Молодежного центра города, организатора первенства Татьяны Исаковой, пап отбирали по возрасту. Ему должно было быть 30-35 лет. Для детей организовали отдельный зачет.

Праздник начался с построения, на котором главный судья Дмитрий Абатуров открыл состязания и рассказал о правилах.

Сильнейших определяли по шести испытаниям. Отцы проехали змейкой на самокате, попрыгали на скакалке, подтянулись, выполнили приседание, подняли гирю и поразили мишень дартса. Победителям вручили сертификаты в торговый центр, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU