В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для молодых пап
Первенство пап состоялось в спортзале "Юниор" Ялуторовска 9 февраля. Традиционные «Веселые старты» посвятили Дню защитника Отечества.
По словам специалиста Молодежного центра города, организатора первенства Татьяны Исаковой, пап отбирали по возрасту. Ему должно было быть 30-35 лет. Для детей организовали отдельный зачет.
Праздник начался с построения, на котором главный судья Дмитрий Абатуров открыл состязания и рассказал о правилах.
Сильнейших определяли по шести испытаниям. Отцы проехали змейкой на самокате, попрыгали на скакалке, подтянулись, выполнили приседание, подняли гирю и поразили мишень дартса. Победителям вручили сертификаты в торговый центр, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU