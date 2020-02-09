2020-02-09T17:18:09+03:00
Общество

В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для молодых пап

Участниками первенства стали все желающие ялуторовчане
Алена Кульмухаметова
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В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для папВ Ялуторовске прошли «Веселые старты» для папФото: pixabay.com
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Первенство пап состоялось в спортзале "Юниор" Ялуторовска 9 февраля. Традиционные «Веселые старты» посвятили Дню защитника Отечества.

По словам специалиста Молодежного центра города, организатора первенства Татьяны Исаковой, пап отбирали по возрасту. Ему должно было быть 30-35 лет. Для детей организовали отдельный зачет.

Праздник начался с построения, на котором главный судья Дмитрий Абатуров открыл состязания и рассказал о правилах.

Сильнейших определяли по шести испытаниям. Отцы проехали змейкой на самокате, попрыгали на скакалке, подтянулись, выполнили приседание, подняли гирю и поразили мишень дартса. Победителям вручили сертификаты в торговый центр, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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