2020-02-09T16:45:36+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы до середины февраля устроят рейды для родителей

В автомобилях, перевозящих детей, проверяется наличие автокресел
Алена Кульмухаметова
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Тюменские автоинспекторы до середины февраля устроят рейды для родителейТюменские автоинспекторы до середины февраля устроят рейды для родителейФото: pixabay.com
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Комплекс профилактических мероприятий по безопасности детей-пассажиров «Автокресло – детям!» стартовал в Тюменской области. Мероприятия продлятся до середины февраля.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году автоинспекторы выявили более 700 нарушений правил перевозки детей в легковых автомобилях. По этой причине инспекторы, педагоги, активисты проведут разъяснительную работу с родителями о необходимости перевозить детей с соблюдением правил безопасности – в удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка.

Рейдовые мероприятия проходят у детских садов, поликлиник, мест притяжения людей. В учреждениях здравоохранения пройдут тренинги для будущих мам по использованию детских удерживающих устройств. В сельских муниципалитетах будет проведена индивидуальная работа с будущими родителями.

Кроме того, тюменцев приглашают на выставки детских автокресел, флешмобы и экспресс-уроки по безопасности юных пассажиров, которые пройдут в торговых центрах, а также на родительских собраниях в образовательных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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