В Конгрессе сельской молодежи в Казани принимают участие тюменцы

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:42:45+03:00

В числе участников более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира

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С 6 по 9 февраля в Казани проходит Конгресс сельской молодежи. В числе участников более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира, включая страны СНГ, Великобританию, Германию, Индию, Мексику и другие.

Наш регион представляют члены Тюменского отделения Российского союза сельской молодежи: председатель отделения Федор Маслов и предприниматель из Ялуторовска Алексей Сахаров.

Мероприятие проводит Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан на средства президентского гранта в размере 3,6 миллиона рублей. За четыре дня конгресса участники обсудили, как можно использовать молодежную силу в развитии сельских территорий, обменялись опытом опытом и узнали о реализации в Татарстане программы сельского предпринимательства, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU