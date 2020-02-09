2020-02-09T16:42:45+03:00
Общество

В Конгрессе сельской молодежи в Казани принимают участие тюменцы

В числе участников более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Конгресс сельской молодежи. Фото софициального сатйа республики ТатарстанКонгресс сельской молодежи. Фото софициального сатйа республики Татарстан
Изменить размер текста:

С 6 по 9 февраля в Казани проходит Конгресс сельской молодежи. В числе участников более 250 представителей российских регионов и 26 стран мира, включая страны СНГ, Великобританию, Германию, Индию, Мексику и другие.

Наш регион представляют члены Тюменского отделения Российского союза сельской молодежи: председатель отделения Федор Маслов и предприниматель из Ялуторовска Алексей Сахаров.

Мероприятие проводит Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан на средства президентского гранта в размере 3,6 миллиона рублей. За четыре дня конгресса участники обсудили, как можно использовать молодежную силу в развитии сельских территорий, обменялись опытом опытом и узнали о реализации в Татарстане программы сельского предпринимательства, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялуторовске пройдут «Веселые старты» для пап
Тюменские автоинспекторы до середины февраля устроят рейды для родителей
В Конгрессе сельской молодежи в Казани принимают участие тюменцы
Тюменские студенты пройдут стажировки в успешных компаниях
Тюменские школьники проводят акции в честь 75-летия Великой Победы
Тюменцев предупреждают, что станция «Сортировочная» перебралась на новый склад
Тюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизиса
Тюменцам рассказали, какие цветы дарить на 14 февраля
Для молодых тоболяков организован образовательный проект «Я – лидер»
В Ишиме готовятся к весеннему половодью
Эвакуированные из Уханя в тюменский санаторий россияне чувствуют себя хорошо
Девушка с топором на плече на улицах ночной Тюмени рассмешила горожан
В тюменских муниципалитетах споры населения по благоустройству решат по правилу большинства
В Тюменской области определили будущих генетиков
Погода в Тюмени 9 февраля: на Златоуста похолодало
Своих не бросаем: тюменцы шлют открытки россиянам, находящимся в зоне карантина
Ветеранам Великой Отечественной войны Тюменского района вручают награды
В ветеранской организации Тюменского района состоят более 27 тысяч человек