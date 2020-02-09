Тюменские студенты пройдут стажировки в успешных компаниях

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:41:15+03:00

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Студенты тюменских вузов могут пройти стажировку в престижных компаниях, решив практический кейс в проекте «Профстажировки 2.0».

Координатор проекта Мария Баева рассказала, что на данный момент на платформе представлено более 4000 кейсов от 1100 организаций.

Чтобы получить бесценные навыки в крупных компаниях, студентам нужно выполнить практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Затем среди представленных работ будет проведен конкурс, его победители получат приглашение на практики и стажировки.

Если студент хочет получить приглашение на стажировку в компанию мечты, нужно зарегистрироваться на платформе «Профстажировки.рф». Кроме этого, стать партнером проекта может любая тюменская организация-работодатель.

ИСТОЧНИК KP.RU