2020-02-09T13:18:26+03:00
Общество

Тюменские школьники проводят акции в честь 75-летия Великой Победы

Областной проект «Мы-потомки героев» проходит в четвертый раз
Алена Кульмухаметова
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Тюменские школьники проводят акции в честь 75-летия Великой ПобедыТюменские школьники проводят акции в честь 75-летия Великой ПобедыФото: Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области образовательные учреждения отмечают 75-летнюю годовщину в Великой Отечественной войне масштабным проектом «Мы – потомки героев». Ежегодная акция уже прошла во многих школах, колледжах и детских садах региона, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Например, в Плехановской школе Ярковского района прошла военно-историческая квест-игра "Дорогами Сталинградской битвы". Четыре команды показали знания исторических фактов, связанных со Сталинградской битвой, отправляли зашифрованные сообщения с помощью Азбуки Морзе и вспоминали известные песни о войне.

Активисты Российского движения школьников Шороховской школы присоединились к акции «Блокадный хлеб». Ребята рассказывали селянам о блокадном Ленинграде и раздавали буклеты с кусочками хлеба в 125 грамм.

Ученики Нижнетавдинской школы стали участниками митинга памяти ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а в Ярковском районе школьники оформили юбилейные стенды, обновили информацию в музеях и комнатах трудовой и боевой славы, провели уроки мужества и патриотизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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