Тюменцев предупреждают, что станция “Сортировочная” перебралась на новый склад

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:25:20+03:00

У нее появился отдельный вход с белыми подъемными воротами

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Станция “Сортировочная”, на которой волонтеры принимают у населения вторсырье, сменила адрес. Она переехала в новый склад, расположенный на ул. Республики, 207.

Как рассказали волонтеры, новое место сбора вторсырья находится вблизи старого. Раньше надо было поворачивать налево, то теперь для подъезда к месту выгрузки нужно проехать прямо через ворота. Теперь у станции есть отдельный вход с белыми подъемными воротами.

Тюменцам напомнили, что станция работает по графику, который утверждается и вывешивается раз в неделю. Дежурства организованы силами волонтеров, поэтому график от недели к неделе может меняться. Можно позвонить на горячую линию: 920-700.

На сегодняшний момент можно сдать алюминий, жесть, макулатуру, пластик, стекло, обычные зубные щетки, батарейки, ветошь, бытовую технику, детали Лего, книги, изданные позднее 2004 года, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU