Тюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизиса

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи тюменской областной клинической больницы № 2 спасают своих пациентов от инвалидности с помощью тромболизиса. Для этого нужно вовремя понять симптомы и обратиться к врачу.

Как пример пресс-служба ОКБ № 2 приводит историю с учительницей средней школы, которая ещё утром почувствовала слабость и головокружение, а во время урока заметила нарушения почерка и речи. Женщина сразу обратилась за помощью в школьный медпункт. С подозрением на инсульт 56-летнюю пациентку доставили в приёмное отделение ОКБ № 2. У пациентки диагностировали ишемический инсульт: тромб перекрыл просвет крупного сосуда в головном мозге. Был проведен тромболизис – высокотехнологичный метод, позволяющий «растворить» тромб и восстановить кровоток в головном мозге.

Этот метод при ишемическом инсульте даёт наиболее быстрое и полное восстановление функций. Несмотря на то что сам метод технически прост (капельница со специальными препаратами), применять его можно только после тщательных исследований ввиду противопоказаний, основное из которых – временной фактор.

Врачи отмечают, что тромболизис эффективен в первые 4,5 часа с момента проявления признаков инсульта, когда можно остановить гибель нервных клеток мозга из-за кислородного голодания.

ИСТОЧНИК KP.RU