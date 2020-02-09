2020-02-09T12:23:28+03:00
Общество

Тюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизиса

Он «растворяет» тромб и восстанавливает кровоток в головном мозге
Алена Кульмухаметова
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Тюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизисаТюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизисаФото: pixabay.com
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Врачи тюменской областной клинической больницы № 2 спасают своих пациентов от инвалидности с помощью тромболизиса. Для этого нужно вовремя понять симптомы и обратиться к врачу.

Как пример пресс-служба ОКБ № 2 приводит историю с учительницей средней школы, которая ещё утром почувствовала слабость и головокружение, а во время урока заметила нарушения почерка и речи. Женщина сразу обратилась за помощью в школьный медпункт. С подозрением на инсульт 56-летнюю пациентку доставили в приёмное отделение ОКБ № 2. У пациентки диагностировали ишемический инсульт: тромб перекрыл просвет крупного сосуда в головном мозге. Был проведен тромболизис – высокотехнологичный метод, позволяющий «растворить» тромб и восстановить кровоток в головном мозге.

Этот метод при ишемическом инсульте даёт наиболее быстрое и полное восстановление функций. Несмотря на то что сам метод технически прост (капельница со специальными препаратами), применять его можно только после тщательных исследований ввиду противопоказаний, основное из которых – временной фактор.

Врачи отмечают, что тромболизис эффективен в первые 4,5 часа с момента проявления признаков инсульта, когда можно остановить гибель нервных клеток мозга из-за кислородного голодания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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