Тюменцам рассказали, какие цветы дарить на 14 февраля

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:39:35+03:00

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Напомнить о своей любви, удивить, выразить страсть или сделать комплимент можно всего одним правильно подобранным букетом цветов. Тем более что и время для этого подходит самое то: 14 февраля во всем мире празднуется День влюбленных.

Тюменский флорист Марина Никольская рассказала, что классическим вариантом будут розы. Для выражения чувств нужно верно выбрать цвет: красные – любовь, алые, бордовые – страсть, розовые, белые – нежность и чувственность.

– Чтобы порадовать, поднять настроение и подарить тепло, лучше выбрать весенние букеты. Ведь после промозглой серой зимы так хочется солнца, тепла, лучика света. Я говорю о букетах с ромашками, незабудками, подсолнухами, герберами, пионами, тюльпанами. А вот чтобы удивить, подойдут каллы, лилии и орхидеи, это будет и более дорогой вариант. Но девушка с таким букетом почувствует себя не только любимой, но и настоящей королевой, – уверяет флорист.

По словам Марины, нужно помнить, что это праздник романтичный, потому лучше отдать предпочтение нежных оттенкам.

Количество цветов тоже имеет значение: один цветок – это признак внимания, небольшой комплимент. Набор из 3–5 растений – это уважение, намек на чувства, цифра 7 обозначает любовь и привязанность, потому идеальны букеты из 7–9 цветов. А вот подарок из 11 и более растений символизирует страсть, серьезные намерения и крепкие чувства, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU