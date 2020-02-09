Для молодых тоболяков организован образовательный проект «Я-Лидер»

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:02:07+03:00

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Митапы, воркшопы, сторителлинги и печа-кучу – все эти мероприятия организует в рамках проекта для молодежи из Тобольска Центр реализации молодежных и профилактических программ.

Мероприятия начнут проводить весной. Они призваны развить у тоболяков лидерские качества. На этот раз подростков и молодых людей ждет проект «Я-Лидер», автором которого выступила победитель Всероссийского конкурса профмастерства работников молодежной политики, заместитель директора учреждения Людмила Курдова.

Первый митап «PROсебя» состоится 4 марта. В неформальной обстановке участники найдут общие интересы, углубятся в процесс самопознания, выявят свои сильные и слабые стороны.

Кроме того, они узнают об энергетическом балансе и дисбалансе, овладеют нескольким приемам самодиагностики и научатся уважать свою личность, не становясь при этом эгоистом. Следить за новостями можно на сайте kdmtob.ru и в группе «ВКонтакте», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU