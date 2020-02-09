В Ишиме готовятся к весеннему половодью
Подготовка к весеннему паводку началась в Ишиме. Глава города Федор Шишкин поставил этот вопрос на особый контроль.
По его словам, весну Ишим встретит во всеоружии. Для этого будут проведены все необходимые мероприятия.
Директор управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергей Данилов рассказал, что разработан и реализуется план мероприятий по предупреждению паводка. Заключено соглашение с Обь-Иртышским бассейновым управлением по передаче данных в отношении уровня рек Ишим, Карасуль и Мергень. Организованы временные водомерные посты на всех реках города. В ближайшее время начнется подомовой обход жителей, проживающих в зоне возможного подтопления.
В Ишиме пройдут командно-штабные учения по подготовке к паводку, ревизию спецтехники, ас-машин, мотопомп. Будет проверена техническая готовность техники и людей.
Ответственные выполнят расчистку водоотводных канав для пропуска талых вод и вывоз снега с улиц, где возможно подтопление, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU