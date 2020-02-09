В Ишиме готовятся к весеннему половодью

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:53:15+03:00

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Подготовка к весеннему паводку началась в Ишиме. Глава города Федор Шишкин поставил этот вопрос на особый контроль.

По его словам, весну Ишим встретит во всеоружии. Для этого будут проведены все необходимые мероприятия.

Директор управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергей Данилов рассказал, что разработан и реализуется план мероприятий по предупреждению паводка. Заключено соглашение с Обь-Иртышским бассейновым управлением по передаче данных в отношении уровня рек Ишим, Карасуль и Мергень. Организованы временные водомерные посты на всех реках города. В ближайшее время начнется подомовой обход жителей, проживающих в зоне возможного подтопления.

В Ишиме пройдут командно-штабные учения по подготовке к паводку, ревизию спецтехники, ас-машин, мотопомп. Будет проверена техническая готовность техники и людей.

Ответственные выполнят расчистку водоотводных канав для пропуска талых вод и вывоз снега с улиц, где возможно подтопление, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU