9 Февр. 2020 2020-02-09T08:42:51+03:00

Эвакуированные из Уханя в тюменский санаторий россияне чувствуют себя хорошо. На фото Инна Куликова

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Четвертые сутки для эвакуированных из Китая россиян и граждан стран СНГ прошли без инцидентов.

Люди продолжают находиться в карантинной зоне в санатории «Градостроитель». Каждое утро им замеряют температуру. На утро 9 февраля заболевших среди 144 человек не выявлено. Это подтверждает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова:

- По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо, - сказала она.

Отметим, что людям, приехавшим из Уханя предстоит провести в санатории еще 10 дней.

Чтобы они чувствовали себя комфортно во время карантина, тюменцы решили отправить эвакуированным открытки с пожеланиями. В понедельник 10 февраля послания найдут своих адресатов.

Кроме того, для людей, находящихся в «Градостроителе» накануне пришли приятные посылки. Им привезли необычные подарки от соседей из Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU