Эвакуированные из Уханя в тюменский санаторий россияне чувствуют себя хорошо
Четвертые сутки для эвакуированных из Китая россиян и граждан стран СНГ прошли без инцидентов.
Люди продолжают находиться в карантинной зоне в санатории «Градостроитель». Каждое утро им замеряют температуру. На утро 9 февраля заболевших среди 144 человек не выявлено. Это подтверждает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова:
- По данным термометрии и утреннего обхода медиками все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо, - сказала она.
Отметим, что людям, приехавшим из Уханя предстоит провести в санатории еще 10 дней.
Чтобы они чувствовали себя комфортно во время карантина, тюменцы решили отправить эвакуированным открытки с пожеланиями. В понедельник 10 февраля послания найдут своих адресатов.
Кроме того, для людей, находящихся в «Градостроителе» накануне пришли приятные посылки. Им привезли необычные подарки от соседей из Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU