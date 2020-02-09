9 Февр. 2020 2020-02-09T08:26:10+03:00

Девушка с топором на плече на улицах ночной Тюмени рассмешила горожан Фото: Instagram.com

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Поздним вечером, пожелавший остаться неизвестным тюменец, запечатлел на фото стройную девушку с норкой шубке, прогуливающейся по Тюмени. Все бы ничего, но на плече горожанки лежал топор. По всей видимости, тюменку с топором автор фото встретил в заречной части города. Об этом сообщается в посте.

- Как мы с вами знаем, Тюмень, конечно, лучший город Земли... Но поздним вечером по Зареке девушкам спокойнее ходить с топором, - пишет в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте» незнакомец.

Тюменцев пост позабавил. Горожане тут же принялись шутить по этому поводу:

Дорогая, где ты была? У нас же не благополучный район. - Не правда, смотри телефон и 2 золотые цепочки, - шутит Петр Копейкин.

- Когда любишь рубить с плеча…

- Это мастер маникюра на выезд;

- Может мужу подарок готовит на 23 февраля;

- Вот она та самая что в горящую избу войдет и коня на скаку остановит и хобот ему оторвет, пишут горожане.

Кто была эта незнакомка и куда она шла так и осталось неизвестным.

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ИСТОЧНИК KP.RU