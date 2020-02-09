9 Февр. 2020 2020-02-09T07:28:24+03:00

В тюменских муниципалитетах споры населения по благоустройству решат по правилу большинства Фото: pixabay.com

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В Московском муниципальном образовании Тюменского района состоялось собрание граждан, завершившее серию отчетов об итогах деятельности местных органов власти за 2019 год.

Глава поселка Московский Михаил Захаров рассказал что жители поселка интересовались перспективами его развития, благоустройства и строительства социальных объектов, высказывали свои пожелания.

По его словам, порой эти пожелания прямопротивоположны. Например, одна часть жителей выступает за строительство тротуара, а другая считает его порчей зеленых насаждений.

Одни люди хотят иметь вблизи точку слива жидких бытовых отходов, чтобы снизить плату за коммуналку, а другие видят в этом источник дискомфорта и принципиально против. То же – при обсуждении маршрутов и графиков движения общественного транспорта.

По вопросам, где нельзя достичь единого мнения, власти решат мнением большинства.

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ИСТОЧНИК KP.RU