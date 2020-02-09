В Тюменской области определили будущих генетиков

9 Февр. 2020 2020-02-09T06:05:36+03:00

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В этом году количество ребят, которые смогли пройти в региональный тур, существенно возросло. Им предстояло показать знания физиологии, животных, растений и даже биоинформатики.

Как отметил председатель жюри Дмитрий Кыров, хороший результат дают учебно-тренировочные сборы после муниципального этапа – подход, который Тюменская область стала применять одной из первых в стране. В ходе сборов участники регионального этапа как спортсмены-олимпийцы проходят интенсивную подготовку с разбором сложных тем.

Напомним, задания регионального тура разрабатывают централизованно для всех регионов и приходят они в зашифрованном виде в день проведения олимпиады. Такой серьезный контроль обусловлен тем, что победители заключительного (всероссийского) этапа без экзаменов поступают в любой вуз страны.

По итогам регионального этапа в параллели 9 классов определилось сразу два победителя: Кристина Зырянова из гимназии №12 и Александр Саркисов из гимназии №1 г. Тюмени. В числе призёров трое ребят из областной физико-математической школы, школы №15 и школы №92 г. Тюмени.

В параллели 10 классов победителем стала Виктория Кудряшова из гимназии ТюмГУ, статусы призёров завоевали сразу 8 учеников из ФМШ, тюменских школ №63 и №70, из школы №9 г. Тобольска, Казанской школы Казанского района и Заводоуковской школы №1 Заводоуковского округа.

Среди выпускников высший балл набрал Павел Олейников из тюменского лицея №93. Ещё 10 одиннадцатиклассников стали призёрами. Это ученики школы №31 и лицея имени Е.Г. Лукьянец г. Ишима, лицеев №81 и №93 г. Тюмени, областной физико-математической школы, гимназии ТюмГУ.

Добавим, что региональный этап всероссийской олимпиады школьников продлится до 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU