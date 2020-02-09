Погода в Тюмени 9 февраля: на Златоуста похолодало

9 Февр. 2020 2020-02-09T05:58:56+03:00

Оттепель в этот день не гарантирует приближение весны

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В воскресенье 9 февраля в Тюмени ясная и без осадков погода. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -19 градусов, вечером до -24 градусов.

По югу Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха днем составит -15, -20 градусов, местами до -10 градусов.

В народном календаре 9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии. Погода в этот день говорила о следующем: низкое небо – скорее всего, наступят холод.

Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они, напротив, движутся против ветра, то это приведет к метели. Даже оттепель 9 февраля не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU