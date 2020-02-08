Ветеранам Тюменского района вручают награды Великой Отечественной войны

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» уже вручены ветеранам в поселке Боровский.

Как рассказали в пресс-службе администрации, памятные медали получили три участника Великой Отечественной войны - Антонина Федоровна Пащенко, Иван Ильич Андриевский и Николай Моисеевич Щетков.

Антонина Пащенко (Татаркина) была радистом, первое боевое крещение получила в 1944, во время форсирования реки Проня. Получила ранение, была контужена.

Подполковник медицинской службы Иван Андриевский ушел на фронт в 1943 году. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 2-го и 3-го Украинского фронтов. Николай Щетков после школы снайперов воевал в составе одной из дивизий 3-го Белорусского фронта. В боях за Восточную Пруссию получил тяжелое ранение и инвалидность второй группы.

Добавим, что за годы войны на фронт ушли более семи тысяч жителей Тюменского района, вернулись домой 2885 человек. Юбилейный год Победы встречают 487 ветеранов, из них 16 участников боевых действий, 461 труженик тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU