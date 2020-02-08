2020-02-08T16:23:15+03:00
Общество

В ветеранской организации Тюменского района состоят более 27 тысяч человек

Активному долголетию пожилых граждан способствуют занятия скандинавской ходьбой
Алена Кульмухаметова
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В ветеранской организации Тюменского района состоят более 27 тысяч человекВ ветеранской организации Тюменского района состоят более 27 тысяч человекФото: pixabay.com
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Тюменской районной организации ветеранов войны и труда рассказали об итогах работы в 2019 году. Сегодня с ней насчитывается 27 тыс. 759 человек. Чем же занимаются все эти люди?

Организация ветеранов войны и труда помогает улучшить жизнь пожилым людям. Для этого проводится обследование условий жизни ветеранов и пенсионеров. Все данные направляют в Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района для прикрепления и оказания социальных услуг, направления в дома престарелых, лечения в госпитале и поликлиниках.

К центрам соцобслуживания в Тюменском районе прикреплено 16 участников Великой Отечественной войны, восемь ветеранов проживает в Успенском отделении милосердия.

Чтобы их подопечные не чувствовали себя одинокими, применяется технология «Приемная семья для пожилых и инвалидов».

Кроме того, в поликлиниках района для ветеранов Великой Отечественной войны выделены специальные палаты. Они ежегодно проходят бесплатное обследование, направляются на лечение в областной госпиталь. В амбулаториях и ФАПах ветераны войны, инвалиды и долгожители обслуживаются вне очереди. За каждым ветераном войны закреплен медицинский работник, медработники проводят поквартирный обход.

Пожилые систематически занимаются физической культурой. На сегодня это 2 тыс. 552 жителя Тюменского района. Активному долголетию пожилых граждан способствуют занятия скандинавской ходьбой - в восьми учреждениях занимаются 547 человек, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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