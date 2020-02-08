В Тюмени пройдет строительный форум

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:49:11+03:00

Его участники смогут ознакомиться с новыми технологиями и материалами

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Центральной темой на строительном форуме в Тюмени станут новые технологии и новые современные материалы. Мероприятие пройдёт в конце февраля в Выставочном зале.

По словам генерального директора АО «Тюменская Ярмарка» Михаила Брудкова, тюменским строителям представят современный взгляд на строительство.

К Тюмени, которая развивается темпами, превышающими среднероссийские, это относится даже в большей мере. Будут приглашены спикеры и ведущие представители тюменской строительной индустрии. Оставаясь крупнейшей в Тюмени площадкой для проведения ярмарок, Выставочный зал в ближайшем будущем готов выступить в новом качестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU