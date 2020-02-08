В Тюмени пройдет строительный форум
Центральной темой на строительном форуме в Тюмени станут новые технологии и новые современные материалы. Мероприятие пройдёт в конце февраля в Выставочном зале.
По словам генерального директора АО «Тюменская Ярмарка» Михаила Брудкова, тюменским строителям представят современный взгляд на строительство.
К Тюмени, которая развивается темпами, превышающими среднероссийские, это относится даже в большей мере. Будут приглашены спикеры и ведущие представители тюменской строительной индустрии. Оставаясь крупнейшей в Тюмени площадкой для проведения ярмарок, Выставочный зал в ближайшем будущем готов выступить в новом качестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU