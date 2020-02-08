2020-02-08T14:27:57+03:00
Общество

От тоболяков ждут фотографий героев-земляков на стену Памяти

Все снимки будут отсканированы и возвращены владельцам
Алена Кульмухаметова
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От тоболяков ждут фотографий героев-земляков на стену ПамятиОт тоболяков ждут фотографий героев-земляков на стену ПамятиФото: pixabay.com
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Электронная база фотографий земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне формируется в Тобольске. Все собранные снимки разместят на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена народной памяти тоболяков – Бессмертный полк».

В Центре добровольческого движения, Центре реализации молодежных и профилактических программ, военно-спортивном центре «Россияне» и на «Станции юных туристов», которые являются пунктами сбора рассказали, что присоединиться к кампании может каждый. Для этого нужно принести фотографию фронтовика или труженика тыла. Ее отсканируют и вернут владельцу.

Пункты сбора работают с 14:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по субботам. Жители удаленных микрорайонов смогут поделиться изображениями в дополнительных пунктах сбора: школе №20 в Менделеево, школе №2 в Иртышском, школе №6 в Сумкино и во втором корпусе школы №15 в Левобережье. Здесь тоболяков ждут по субботам с 10:00 до 14:00. Снимки принимаются до 31 марта 2020 года, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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