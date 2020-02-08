2020-02-08T14:13:06+03:00
Общество

Жителям Тюмени предлагают бесплатно пройти компьютерные курсы

В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста
Алена Кульмухаметова
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Жителям Тюмени предлагают бесплатно пройти компьютерные курсыЖителям Тюмени предлагают бесплатно пройти компьютерные курсыФото: pixabay.com
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Программа «Расширяя горизонты» отмечает 10-летие. За всё время обучение прошло более 106 тысяч человек.

Организаторы проекта приглашают тюменцев пройти компьютерные курсы бесплатно. Отметим, что курсы чаще всего посещают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Но компьютерный ликбез открыт и для других возрастных групп.

Открыты пять стационарных классов, есть мобильный, который работает по заявкам муниципальных образований. Проконсультироваться и записаться можно по телефону 8 (3452) 565-390 либо на сайте «РИО-центра».

В данный момент предлагается три основных курса. Начальный – для тех, у кого нет навыков работы на компьютере или опыт минимальный. Базовый – для уверенных пользователей компьютера, кто желает освоить интернет. Продвинутый – для профессиональных пользователей, желающих научиться получать электронные государственные услуги, пользоваться интернет-банком и другими сервисами.

В Региональном информационно-образовательном центре в 2020 году планируется обучить не менее 2500 человек, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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