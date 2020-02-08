Ишимцам во время библиотечной сессии расскажут о войне

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:32:57+03:00

Программа проекта объединила в себе встречи с историей в разных форматах

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Библиотекари Ишима создали библиотечную сессию «О Днях Великих», посвященных сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По словам главного библиотекаря библиотеки имени Васильева Анны Сигуевой, сессия – это цикл мероприятий, посвященный военной истории России, освещающих все стороны и грани тех лет – знаковые события, победные битвы и сражения, подвиги детей и стариков, быт советских солдат, деятельность в тылу и многое другое.

По словам Анны Сигуевой,программа проекта объединила в себе встречи с историей в разных форматах, что позволит привлечь к участию широкую возрастную аудиторию – от дошкольников до людей взрослого поколения. Флэшмобы, акции, презентации книг, выставки, творческие вечера и вечера памяти, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии направлены на то, чтобы в доступной и интересной форме познакомить всех участников мероприятий с военными страницами страны и города Ишим.

В программу включены два крупных проекта: «Детям о войне» и «Летопись Великой Победы». Итоги сессии подведут в ноябре текущего года на библиотечной конференции, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU