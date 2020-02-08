2020-02-08T12:32:57+03:00
Общество

Ишимцам во время библиотечной сессии расскажут о войне

Программа проекта объединила в себе встречи с историей в разных форматах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ишимцам во время библиотечной сессии расскажут о войнеИшимцам во время библиотечной сессии расскажут о войнеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Библиотекари Ишима создали библиотечную сессию «О Днях Великих», посвященных сохранению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По словам главного библиотекаря библиотеки имени Васильева Анны Сигуевой, сессия – это цикл мероприятий, посвященный военной истории России, освещающих все стороны и грани тех лет – знаковые события, победные битвы и сражения, подвиги детей и стариков, быт советских солдат, деятельность в тылу и многое другое.

По словам Анны Сигуевой,программа проекта объединила в себе встречи с историей в разных форматах, что позволит привлечь к участию широкую возрастную аудиторию – от дошкольников до людей взрослого поколения. Флэшмобы, акции, презентации книг, выставки, творческие вечера и вечера памяти, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии направлены на то, чтобы в доступной и интересной форме познакомить всех участников мероприятий с военными страницами страны и города Ишим.

В программу включены два крупных проекта: «Детям о войне» и «Летопись Великой Победы». Итоги сессии подведут в ноябре текущего года на библиотечной конференции, сообщает «Тюменская линия».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ишимцам во время библиотечной сессии расскажут о войне
Разъяренный тюменец разбил автомобиль жены
Тюменцам представили пять приложений, способных упростить городскую жизнь
Тюменцам рассказали, как найти управу на шумных соседей
У эвакуированных из Китая в тюменский санаторий россиян ночь прошла спокойно
Тюменским родителям расскажут о психосоматических заболеваниях детей
Работников культуры Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе к юбилею Победы
Новый тренер проводит сбор в ФК «Тюмень»
Погода в Тюмени 8 февраля: на Федора птицы сидят нахохлившись – быть вьюге
Стилист предложила сшить пижамки для эвакуированных из Китая в Тюмень
Тело младенца в мусоре, покусанная собакой малышка и карантин в школах: публикуем главные новости Тюмени 7 февраля января 2020 г.
Роспотребнадзор: в тюменской агломерации остается превышенным эпидпорог среди школьников
В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец
В Тюмени состоится Кубок России по автоспорту
На улице Садовой в Тюмени прорвало трубу
Сбербанк провел первое обучение по кибербезопасности для людей в возрасте 55+
В Тюмени сотрудники мусоросортирочного завода нашли тело младенца