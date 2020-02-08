2020-02-08T12:19:44+03:00
Происшествия

Разъяренный тюменец разбил автомобиль жены

На мужчину завели уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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Разъяренный тюменец разбил автомобиль женыРазъяренный тюменец разбил автомобиль женыФото: pixabay.com
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Разбитые фары, стекла, царапины на капоте и дверях – таким увидела жительница села Горьковка после ссоры с мужем. Простить повреждение ее «железному коню» дама не смогла и обратилась в полицию.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, после семейной ссоры мужчина вышел во двор и выместил злобу на автомобиле. Супруга обратилась к экпсерту, который заявил, что ремонт обойдется в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшие причинение значительного ущерба».

Сужу горьковчанки грозит срок в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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