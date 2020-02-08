Разъяренный тюменец разбил автомобиль жены
Разбитые фары, стекла, царапины на капоте и дверях – таким увидела жительница села Горьковка после ссоры с мужем. Простить повреждение ее «железному коню» дама не смогла и обратилась в полицию.
Как рассказали в УМВД по Тюменской области, после семейной ссоры мужчина вышел во двор и выместил злобу на автомобиле. Супруга обратилась к экпсерту, который заявил, что ремонт обойдется в 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшие причинение значительного ущерба».
Сужу горьковчанки грозит срок в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU