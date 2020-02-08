Тюменцам представили пять приложений, способных упростить городскую жизнь

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:41:25+03:00

В режиме онлайн можно записаться на прием к врачу и оплатить коммуналку

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Узнать об успеваемости ребенка, записываться на прием к врачу, отследить движение городского транспорта, оплатить коммуналку или получить услуги ЗАГС можно не выходя из дома.

Так, приложение «Медицина 72» позволяет самостоятельно записаться на прием к врачу, а также записать родных и близких. Приложение «Образование 72» дает родителям возможность контролировать успеваемость ребенка, отслеживать расписание уроков и домашнее задание, оценки и анализ успеваемости, а также получать уведомления о родительских собраниях.

С помощью «Транспорт 72» можно ознакомиться с любым маршрутом пассажирского транспорта, расписанием движения, местоположением остановочного пункта.

Намного упрощает жизнь приложение «ЖКХ 72». Оно позволяет производить оплату коммунальных услуг. Можно отправлять показания приборов учета по вашим лицевым счетам, просматривать общую информацию об управляющих компаниях, их контактах, режимах работы, получать графики потребления по услугам и значения по переданным показаниям.

На «ЗАГС 72» можно записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги в несколько кликов, а также получить основную информацию по государственным услугам и органам ЗАГС, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU