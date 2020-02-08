Тюменцам рассказали, как найти управу на шумных соседей

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:27:12+03:00

Любителям громких звуков может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей

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Звук отбойного молотка поутру малоприятен уху, как и сон под тяжелый рок, звучащий из соседней квартиры. Рассказываем тюменцам, как найти управу на шумных соседей.

Напомним, по тюменскому закону о тишине запрещено шуметь с 22.00 до 08.00 в будни и с 22.00 до 09.00 в выходные и праздничные дни. Также в нашем регионе введен «тихий час» в дневное время для отдыха детей – с 13.00 до 15.00.

Если соседи игнорируют закон и регулярно нарушают установленные законом рамки, при этом не желают договариваться, то можно днем обратиться к участковому, а вечером и ночью – в дежурную часть полиции Тюмени по номерам 291-600 или 02. Они должны выслать на место отряд ППС.

Любителям пошуметь может грозить штраф от 1 до 2 тыс. руб. для физических лиц, 10–20 тыс. руб. – для должностных и 50–200 тыс. руб. – для юридических.

Если полиция и штрафы не помогли, то можно обратиться в прокуратуру. Для этого необходимо заручиться поддержкой владельцев нескольких соседних квартир и зафиксировать факт превышения допустимого уровня шума.

Наказание за шум может быть разным, вплоть до лишения права собственности на «громкое» помещение, если источник шума магазин или кафе, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU